Medved jim je vdrl v zaklenjeno klet

KOSTEL, IDRIJA – Medvedov je vse več, zato se približujejo naseljem, lomastijo okoli kozolcev, trgajo bale in stikajo po smetnjakih za hrano. Ko se 200-kilogramska zverina nasloni na plastični smetnjak, ga za šalo prevrne, raztrga, zdrobi in smeti drugo jutro obležijo vsenaokrog.



Tako je že oktobra lani kosmatinec redno obiskoval smetnjake v Mrzli Rupi na Vojskem pri Idriji. Domačini so zato poklicali ekipo strokovnjakov Life Dinalp Bear, ki proučujejo medveda v Sloveniji in razvijajo strategijo sobivanja te zveri s človekom.



Kot nam je povedal Rok Černe z zavoda za gozdove, so v bližini nastavili kamero, in glej ga, zlomka, že po nekaj nočeh je prihlačal kosmatinec in se spravil nad zabojnike. Bilo je kot v risanki: medved je prilomastil, se postavil na zadnji nogi in tolkel po kanti ter jo prevrnil. Nato se je lotil drugega zabojnika.

