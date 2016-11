Med solna polja z električnim vlakcem

SEČOVLJE – »Naše soline imajo nekaj, česar nikjer drugje nimajo. Na tak način ne delajo soli nikjer na svetu in tu je edinstvena zakladnica naravne ter kulturne dediščine. Za njihovo obvarovanje, sobivanje in promocijo smo zadnja leta naredili precej,« pravi vodja Krajinskega parka sečoveljske soline Andrej Sovinc.



Spomnimo, da je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja zaradi prodora cenene afriške soli proizvodnja naše soli postala nerentabilna. Njena pridelava po 700-letni tradiciji se je začela opuščati, in ker se veličastnih solin oziroma nasipov ni vzdrževalo, so propadale. Ob vsaki večji plimi je bila škoda večja in decembra 2008 se je zaradi visoke plime in močnega pritoka vode iz zaledja Istre zgodila katastrofa: morje je preplavljalo soline, ogrožalo naravno in kulturno dediščino, obujano butično pridelavo soli Solin, d. o. o., bližnje letališče pa tudi solinarske rastline ter živali, še zlasti gnezdišča redkih ptic.



Država se je zdramila in s pomočjo evropske finančne pomoči v projektu Life+ Mansalt so v naslednjih petih letih zgradili štiri kilometre nasipov, osem kilometrov jarkov, novo zapornico in še kaj, tako da strahu pred propadom solin ni več. Še več, z vrsto novosti postajajo ena od najbolj prepoznavnih turističnih zanimivosti v piranski občini in okolici. Do konca leta pričakujejo skoraj 39.000 obiskovalcev, kar bo dobrih tisoč več kot lani in nov rekord.

