Med gradnjo Teš 6 zaradi sevanja v nevarnosti več delavcev?

BREŽICE – Gradnja šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) je vzela tudi davek v obliki zdravja delavcev. »Leto 2013 je bilo težavno, ker so imeli (ljubljansko podjetje Q Techna s podružnico v Krškem, op. a.) težak posel s Tešem,« se je na delovnem in socialnem sodišču v Brežicah spominjal inšpektor Uprave RS za varstvo pred sevanji Tomaž Šutej. »To je bil najzahtevnejši postopek v moji karieri. Edinkrat se je zgodilo, da je kdo prejel tako visoko sevanje,« je še povedal in imel seveda v mislih tožnika, Roka Železnika in Miha Beuca.

Takrat sta kot študenta pomagala pri gradnji Teš 6, in sicer v sklopu podjetja Q Techna. Razporejena sta bila na delovno mesto, kjer so opravljali radiografske posnetke zvarjenih cevi. S tem so preverjali kakovost zvarov. V nočni izmeni na 31. november 2013 pa se je zapletlo.

