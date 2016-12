Med esdeesovci tudi član SMC

LJUBLJANA – Poslanci so pred dnevi odločili: 2. januar bo vnovič postal dela prost dan. Za to, da naj se Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji spremeni, je na takratni izredni seji državnega zbora glasovalo 61 poslancev. Deset poslancev je bilo proti (kateri so to, najdete spodaj, je pa med njimi Marko Ferluga iz SMC), medtem ko preostali od 90 poslancev niso glasovali oziroma so bili odsotni.

Kdo je bil proti

Anja Bah Žibert (SDS)

Nada Brinovšek (SDS)

Marko Ferluga (SMC)

Jelka Godec (SDS)

Tomaž Lisec (SDS)

Anže Logar (SDS)

Žan Mahnič (SDS)

Andrej Šircelj (SDS)

Jože Tanko (SDS)

Ljubo Žnidar (SDS)

Kdo ni glasoval

Roberto Battelli (manjšina)

Franc Breznik (SDS)

Iva Dimic (NSi)

Bojan Dobovšek (nepovezani)

Vinko Gorenak (SDS)

Branko Grims (SDS)

Jožef Horvat (NSi)

Eva Irgl (SDS)

Janez Janša (SDS)

Danijel Krivec (SDS)

Zvonko Lah (nepovezani)

Franc Laj (nepovezani)

Suzana Lep Šimenko (SDS)

Ljudmila Novak (NSi)

Bojan Podkrajšek (SDS)

Marko Pogačnik (SDS)

Marijan Pojbič (SDS)

Matej Tonin (NSi)

Jernej Vrtovec (Nsi)

Preostali poslanci so bili za.