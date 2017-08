Med cvetjem oživele tudi pikapolonice

Park cvetja in hortikulture Mozirski gaj je kljub vročini ostal svež in privlačen, saj ga skrbno urejajo vse leto, v času med 11. in 16. avgustom pa je bil odprt za ogled v vsem sijaju in z množico izjemnih cvetličnih kreacij, ki so jih ustvarili najboljši dijaki in študentje slovenske floristike ter njihovi mentorji. Park so odprli brez posebnega pompa z ocenjevanjem in razglasitvijo najboljših dosežkov bodočih profesionalnih cvetličarjev in mojstrov vizualne umetnosti v floristiki. Poletno cvetlično delavnico so v organizaciji sekcije za vrtnarstvo in hortikulturo pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS) ter ekipo Mozirskega gaja priredili sodelujoči srednješolski izobraževalni vrtnarsko-hortikulturni centri s Ptuja, iz Celja, Novega mesta in Naklega. Ustvarjali in razstavljali so na teme fantazija, presenečenje – za pokal mozirski tulipan, podeželski šopek. Izdelke so kreirali iz enakega aranžersko-cvetličnega materiala kar na izbranih lokacijah, izdelane šopke pa so razstavili v stari žagi venecijanki, kjer so bili v primernem okolju prava paša za oči.

Izkušeni vrtnarji, profesorji in samostojni ustvarjalci v hortikulturi so svoje umetnine prilagodili naravnemu okolju ter nosilni temi poletne razstave žuželke. Tako se je na tratah, poteh in gredicah po grmovju in drevju znašlo vse polno izjemnih kompozicij, instalacij ter cvetličarskih aranžmajev, ki se ujemajo z okoljem parka, objektov in izbrane tematike. V kapelici sv. Valentina je postavila razstavo predstavnica Slovenije na evropskem cvetličnem prvenstvu Eurofleurs 2017 septembra letos v mestu Saint Truiden v Belgiji Brigita Klinar z Rečice ob Savinji. Velika poletna razstava je zbir trendov in modnega oblikovanja s cvetjem, hkrati pa opomin vsem ljudem, da med nami živijo množice, ki niso le sitni komarji in nadležne muhe, temveč tudi koristen, za naravo nujno potreben svet žuželk.

Ljubezen med rožami

Poleg razstave fotografij velikega formata z vsebinskimi predstavitvami, upodobljenih fantazijskih metuljev kot vesoljskih zapredkov, iz katerih se obešajo stotere prosto rastoče orhideje, svet velikih in ogromnih instalacij pajčevin, je ogled gaja v tem času lahko zares izjemno doživetje. Organizatorji so prvega dne prizadevnim in najboljšim ustvarjalcem te poletne floristične pravljice poklonili priznanja ter nagrade znanega sponzorja BSH hišni aparati Nazarje. In ne nazadnje, prejemniki najbolj privlačnega priznanja, pokala Mozirski gaj, so se veselili svojih dosežkov, saj ti kažejo pravo smer in kakovost vizualne umetnosti na področju hortikulture, so pa tudi vstopnica za tekmovanja v seriji EuroSkills (izbor za Budimpešto 2018). Če omenimo le prvake, so si mladi aranžerji floristi zaslužili nagrade; za fantazijo Nina Kolar, Eva Smodiš in Monika Murenc, za presenečenje (pokal mozirski tulipan) Monika Murenc, Simona Grden ter Eva Smodiš, v izdelovanju podeželskih šopkov pa so cveteli Tilen Lipnik, Eva Smodiš ter Anja Knez. Skupno najboljši so bili tokrat Smodiševa (BTC Naklo), Lipnik ter Kolarjeva (HVU Celje).



Ljubezen med rožami V Mozirskem gaju bodo tudi danes, tako kot včeraj, zaprli vstop obiskovalcem za javnost, saj bodo tu snemali televizijski, menda najbolj priljubljeni ljubezenski resničnostni šov. Že jutri in v nedeljo pa bo svet žuželk in cvetja spet na stežaj odprt.