Maturanti v akcijo

LJUBLJANA – S pisnim izpitom iz angleščine se danes začenjata spomladanski rok poklicne mature in osrednji del splošne mature. Na poklicno maturo je prijavljenih 10.541 kandidatov, na splošno maturo pa sta se prvič prijavila 6502 kandidata, kar je za 500 manj kot lani.

V ponedeljek kandidate na poklicni maturi čaka pisni izpit iz materinščine, 3. junija iz matematike, 5. junija iz nemščine, 7. junija pa iz drugega predmeta. Pisni izpit iz materinščine bo potekal 10. junija. Ustni izpiti bodo od 14. do 22. junija, kandidati pa bodo z doseženim uspehom seznanjeni 5. julija.

Poklicno maturo lahko opravljajo vsi, ki so uspešno končali 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja, 2. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, 4. letnik gimnazije (in so hkrati opravili poklicni tečaj), in pa tisti, ki so opravili mojstrski izpit.

Kako naprej s poklicno maturo?

Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Tak kandidat lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi nadaljevati študij na univerzi, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo sicer ne omogočajo vsi univerzitetni študijski programi, ga pa omogoča velika večina.

Splošna matura

Danes se s pisnim izpitom iz angleščine začenja tudi osrednji del splošne mature, ki se je sicer začela 4. maja s pisanjem eseja. V ponedeljek bodo kandidati pisali še drugi del izpita iz materinščine. Pisni izpit iz matematike bo potekal v soboto, 3. junija, pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 30. maja do 12. junija. Tudi dijake na splošni maturi ustni izpiti čakajo v 2. polovici junija. Z uspehom pri splošni maturi bodo kandidati seznanjeni 10. julija.