Matija Gubec in hot dog

Oba že dolgo poznam in med drugim prodajata hot dog. Ta na levi ga ima po 2 evra, preprosto natakne kruh na storžasti grelec in s prijemalko spretno porine kuhano hrenovko vanj. Drugi na desni ga ima po 1,60 evra in ga pripravi malce bolj skrbno. Kuhano hrenovko povalja po razbeljeni žar plošči, da postane hrustljava, in tudi kruh popeče znotraj, pa tudi zunaj, ko ga za trenutek položi med plošči, da je okrašen s porjavelimi kolobarji. Takole na prvo žogo bi človek hodil k prvemu, pa še 40 centov bi mu ostalo, za kar na avtomatu že dobiš dobro mlečno kavo. Toda prvi je mladenič, ki ga še zanimajo beemveji in dela v lokalu pri očetu in materi. Vselej pozdravi: »Pozdravljen ..., kako si. Dobro?« Medtem že natoči kozarec sveže vode in pove, da bi rad šel v Nemčijo, zato se uči nemško. Drugi, cenejši, je mrk, le s skomigom vpraša, kaj bom, in medtem se že stegne po kruh.

