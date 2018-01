Mati zaradi ošpic izgubila otroka

LJUBLJANA – Na pediatrični kliniki se je po stiku z deklico z ošpicami marca 2015 okužila medicinska sestra. Takrat je bila v šestem tednu nosečnosti, zato meni, da ji je padla odpornost. Po dveh tednih je začutila utrujenost, vendar je to pripisovala nosečnosti. Nato je dobila visoko temperature in mrzlico, ki je trajala le eno noč. Zjutraj se je zbudila polna izpuščajev in izkazalo se je, da je staknila ošpice kljub temu, da je bila že dvakrat cepljena. Ker bi lahko bila kužna tudi otrok in partner so morali ostati v izolaciji tri tedne. Na srečo se ni okužil nihče drug, jo je pa doletelo tisto, česar se je najbolj bala. Že prvi ultrazvok je pokazal, da pri plodu ni srčnega utripa. Izgubila je otroka. Najverjetneje je zaradi visoke vročine plod odmrl.

Mati umrlega otroka svetuje naj se cepi vsak, saj je to edina varna in učinkovita metoda za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Zaradi cepljenosti lahko bolezen preživite v lažji obliki in ne okužite ljudi okoli sebe. »Iz lastnih izkušenj vem, da je večja verjetnost, da dobiš ošpice kot hud zaplet po cepljenju. Živimo v demokraciji in vsakdo se odloča po svoje. Pomisliti moramo predvsem na nosečnice, dojenčke in bolne otroke, ki ne smejo biti cepljeni zaradi vpliva na zdravje, ošpice pa so zanje lahko usodne.«

V Sloveniji imamo zelo dobro urejeno preventivno zdravstvo. Starši lahko cepijo svoje otroke brezplačno. Cepimo se lahko kadar koli, nikoli ni prepozno.