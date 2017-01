Marshmallow ali  še zrak v ustavo

Civilna iniciativa Modro nebo (CIMN) je začela zbirati podpise za vpis neodtujljive pravice do čistega zraka v ustavo. Za kaj, zakaj? »Leta 2016 je Slovenija kot edina država na svetu sprejela zakon o neodtujljivi pravici do pitne vode. Poskrbimo, da se s podobnim zakonom zaščiti tudi zrak, ki ga dihamo...« pojasnjujejo predlagatelji najnovejše pobude za spremembo ustave. CIMN je sicer že lani oktobra vlado pozval, naj zagotovi proučevanje vseh aktivnosti in tehnologije, ki neposredno in dolgoročno vplivajo na podnebne spremembe, spreminjanje podnebja, tako imenovano krojenje vremena in, na primer, zdravstvene težave prebivalstva, povezane z vdihavanjem nečistega zraka, ter tudi na zakisanost tal, preveliko količino aluminija v zemeljski prsti in v podtalnici ipd.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«