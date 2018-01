Marš za Muro, pohod za reko prihodnosti

SLADKI VRH – Naravovarstveniki iz številnih organizacij tudi letos, ko se obeta začetek gradnje hidroelektrarn na reki Muri, nadaljujejo kampanjo Rešimo Muro. Tako so v organizaciji Muzeja norosti Trate pripravili Marš za Muro med cmureškim mostom pri Tratah in Sladkim Vrhom. Udeleženci so pozvali vlado, naj ne podpira za naravo pogubnih projektov, temveč do človeka in okolja prijazne rešitve. Marša se je udeležilo okoli 400 pohodnikov.



