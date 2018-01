Marko je izgubil posel, hišo, ženo in vid

RAKEK – Zgodbe in prigode ljudi, ki se podajo na pot samostojnega podjetništva, so raznolike; pogosto marsikateri s. p. ni vreden svojega imena, saj se je marsikdo med nami prisiljen ukvarjati z izdajo računov, knjigovodstvom ter vsemi drugimi pripadajočimi obveznostmi. Malokdo ima resnično voljo za ukvarjanje s temi podrobnostmi – a hudič se skriva prav v podrobnostih. In to je na svoji koži občutil 66-letni Marko Zupančič.

Takoj smo opazili, da ima upokojeni šofer težave z vidom: »Stojim na prehodu, pa ne vidim avta, ki mi ustavi, tako da mi mora potrobiti.«

Vid mu je načela kombinacija diabetesa in stresa, ki ga je povzročilo zadnjih nekaj let delovanja njegovega s. p. Smreka, ki ga je odprl jeseni 1996. Prvih deset let je šlo v redu: »Kolikor sem zaslužil, sem vlagal v firmo.« Tako je sčasoma prišel do treh kamionov, ki sta jih z njim vozila še dva voznika. Za poslovne knjige mu je prva leta skrbelo računovodsko podjetje z Rakeka: »Pravilno so vodili posle in me obveščali, cena pa je bila malo visoka.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«