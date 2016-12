Marko Jazbec postal predsednik uprave Save Re

LJUBLJANA – Nadzorni svet Save Re je na današnji seji za predsednika uprave pozavarovalnice imenoval Marka Jazbeca. Kot so sporočili, so ga imenovali za petletni mandat, ki začne teči dan po prejemu odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje funkcije, ki ga izda Agencija za zavarovalni nadzor.

Jazbec, ki je do sredine julija vodil Slovenski državni holding, je univerzitetni diplomirani ekonomist z večletnimi izkušnjami na vodilnih in vodstvenih mestih v finančnem sektorju, so v sporočilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisali nadzorniki Save Re. Deloval je na vodstvenih mestih v Banki Slovenije, SKB banki in Drogi Kolinski, bil je tudi član uprave Droge, Intereurope in NLB ter predsednik uprave Hotelov Bernardin.

Jazbec bo po oceni nadzornega sveta »s svojim znanjem, izkušnjami, kompetencami ter ciljno usmerjenostjo pomembno prispeval k uresničevanju strategije skupine Sava Re in h kakovosti vodstvene ekipe Save Re, ki premore vizijo, ambiciozne cilje in energijo, da bo družbo uspešno vodila v prihodnje«.