Marjan zgorel v župnijski lopi

BREZNICA – Župnijsko cerkev Žalostne Matere božje na Breznici, čez polje se od nje odpre pogled proti Prešernovi Vrbi, je posvetil škof dunajskih korenin Augustin Gruber pred nekaj manj kot dvesto leti, in to v slovenskem jeziku. Ob njej je v bregu postavljeno zadnje počivališče za krajane vasi pod Stolom in v bližini so se v ranem četrtkovem jutru mudili preiskovalci iz vrst kriminalistov. Podrobno so pregledovali zoglenel objekt nasproti božjega hrama. Tesno za transformatorsko postajo je stala večja lopa, uporabljalo se jo je kot nekakšno skladišče za deske, strešnike, tudi stole in starejše mize, vse iz cerkvenega fonda. V noči na četrtek je zagorela in med gašenjem so gasilci, prišli so lokalni prostovoljci in profesionalci z Jesenic, naleteli na grozljiv prizor. V objektu je ležalo ožgano človeško truplo.

Zahtevna intervencija



Vodja intervencije Robert Kejžar iz poklicne gasilske enote GARS Jesenice je povzemal: »Ob najavi požara na Breznici smo bili istočasno alarmirani mi ter prostovoljni gasilci iz Zabreznice in Smokuča. Hkrati smo prihiteli na kraj dogodka in videli, da je bil objekt že popolnoma v ognju. Gasili smo ga z vodo, morali pa biti nadvse pozorni, saj le dva metra stran od objekta stojita transformatorska postaja in glavni električni vod. Ta predel smo hladili.«

