Pisala mi je bralka Marija, priimek ni pomemben. Ura dospetja elektronske pošte kaže, da je bila za njo težka noč, polna duhamornosti, razmišljanj, depresivnosti. Da je komaj čakala pozdrava jutra. Kako tudi ne! »Oče je te dni dobil odločbo, da so ga upokojili v kategorijo 1. stopnje, višina izračunane pokojnine pa znaša 279,03 evra,« piše Marija. »Ne da ne bo mogel plačevati stanovanjskega kredita z mesečnim obrokom 360 evrov, še preživeti ne bo mogel! Vse življenje je garal kot črna živina, zdaj po možganski kapi, zaradi katere komaj hodi in ne more uporabljati leve roke, pa dobi pokojnino, s katero si še štrika ne more kupiti. Sramota! Kako je to mogoče? V kakšni državi živimo mi, ki delamo za to, da bi lahko svojim otrokom kaj zapustili? Kako se lahko na koncu zgodi, da nam država dodeli takšno pokojnino, da ne le ne moremo svojim otrokom ničesar pustiti, ampak nas morajo oni celo preživljati?!«

