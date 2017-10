Mariborski podžupan zanetil vojno? Svetnikom grozijo, da jih bodo pobili

MARIBOR – Na facebooku se odvija prava vojna, ki jo je zanetil mariborski podžupan Saša Pelko, ko je pred dnevi objavil seznam svetnikov, ki so glasovali proti skrajšanemu postopku sprejema rebalansa proračuna, in jih obtožil, da so proti obnovi Ljudskega vrta.

Danes ob 16. uri pa je sklicano nadaljevanje seje mestnega sveta, med katerim naj bi se pred občino zbrali tudi nekateri protestniki, med katerimi bodo tudi navijači NK Maribor. Viole po poročanju maribor24.si sicer pojasnjujejo, da ne gre za shod, temveč za zbor navijačev pred torkovo tekmo z Liverpoolom,

Pelkova objava je na facebooku sprožila val vsesplošnih obtoževanj in groženj. »..enega za drugim bomo vun nesli.....vemo kdo so toti izdajalci in GOTOFI SO !!!« je zapisal prvi izmed komentatorjev, za njim pa so se vsuli še mnogi drugi, ki so pozivali k vstaji viol in vsepovprek obtoževali svetnike, ki so glasovali proti županovem predlogu. Med tistimi, ki so najbolj brutalni in ob katerih zaledeni kri, ko jih prebereš so zagotovo tisti, ki grozijo celo s smrtjo. »Pade tribuna, padete vi,« je zapisal eden izmed navijačev na svoji strani in ob tem objavil celo fotografijo svetnikov. »Pobit gamad. Nič tu več ne pomaga…. Ne samo tu govoerit, pisat in komentirat. Maribor na noge in pobit to gamad,« so zapisali nekateri po poročanju svet24.

Ustanovitelj Viol Roman Križnjak sicer pojasnjuje in miri, da ne gre za vstajo, kot v preteklosti, temveč za zbor v podporo NK Maribor. Pravi, da Maribor tribuno potrebuje, še posebej zdaj, ko klub igra v Ligi prvakov. Dodaja tudi, da NK Maribor v Stožicah ne more igrati. V družini slovenskega telovadca

Bojijo se za svoja življenja

Med tistimi, ki se je na Pelkovem profilu branil pred razjarjenimi Pelkovimi prijatelji je bil tudi svetnilk Mišo Stevanović, ki je skušal pojasniti, da nihče izmed teh ni proti obnovi Ljudskega vrta. »Gre za zavajanje...Vsi so bili ZA. Ampak so županovi zavili v celofan s se 13imi drugimi postavkami, ki bi njim dvignilo budžet. Vsi svetniki so bili ZA tribuno! Celo posebej so hoteli odločati samo o tem (in ne o ostalem), da bi ja sprejeli vse za tribuno,« je pojasnil Jernej Kamenšek. Pelkotu in ostalim tako zdaj mnogi očitajo, da so NK Maribor želeli izkoristiti kot sredstvo za maskiranje drugih ciljev in s tem pokazati, da jim za NK Maribor ni mar. »Kolikor sem slišal, je večina mestnih svetnikov, če ne vsi, želela glasovati o obnovi Ljudskega vrta, takoj - a ločeno, ne združeno z ostalimi 12 - imi točkami,« je dodal Aleš Ernecl.

Ena izmed svetnic je celo dejala, da se boji za svoje življenje zaradi groženj, ki jih je deležna.