Mariborčani brez  županovih baterij

MARIBOR, PEKING – Pred nekaj dnevi je žal dokončno postalo jasno, da nesojeni kitajski investitorji, ki naj bi si prav v Mariboru tako zelo želeli postaviti tovarno baterij, zapirajo svoje papirnato podjetje. Papirnato podjetje? Ja, kitajsko podjetje Shihlien Apes, d. o. o., je samo predlagalo začetek postopka svojega izbrisa iz registra kitajskih gospodarskih družb. Pokazalo se je, da so očitno že od vsega začetka imeli prav tisti dvomljivci, ki niso verjeli bajkam o nadvse uspešnih popotovanjih mariborskega župana dr. Andreja Fištravca na Kitajsko, niti njegovim vehementnim (zavajajočim) samohvalam o skorajšnjih velikih azijskih vlaganjih na Štajerskem in v Sloveniji. Mariborski župan in njegovi sodelavci so sicer Kitajsko (samo Kitajsko) obiskali kar 16-krat. Milni mehurček o tovarni baterij – investicija naj bi bila težka najmanj 15 milijonov evrov – pa se je zdaj kljub temu razpočil. Čeprav so le en mesec pred županskimi volitvami (leta 2014) v Mariboru objavili razpis za 52 prostih delovnih mest v tovarni novih cesarjevih oblačil, pardon, kitajskih baterij? Mimogrede, čeprav so razpis nadvse uspešno predvolilno objavili, kitajsko papirnato podjetje Shihlien Apes, d. o. o., na mariborskem območju ni imelo ne prostorov za proizvodnjo ne ustreznih soglasij ali dovoljenj zanjo.

