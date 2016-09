Manko dežja se oljkam pozna

Letošnje meteorološko poletje je zaznamovala regijsko raznolika meteorološka vodna bilanca, od običajnih, zmerno sušnih razmer do prevelike namočenosti v hribovitih predelih.



V delu osrednje Slovenije je bilo vode ves čas dovolj, celo več kot v dolgoletnem povprečju. Šele v zadnji tretjini avgusta je vodna bilanca zdrsnila pod običajne vrednosti, a suše ni bilo.



Tudi v severni polovici Slovenije, zlasti v hribovitem območju ter na planotah Notranjske in Kočevske, je bila pozitivna poletna vodna bilanca z najvišjimi presežnimi vrednostmi, izmerjenimi v Ratečah, nad 300 mm. Povsem drugačne so bile razmere v zahodnem in severovzhodnem delu Slovenije. V zgodnjem poletju je bila na Goriškem vodna bilanca še na pozitivni strani, a se je v drugi polovici julija v vročinskem valu prevesila v primanjkljaj in se avgusta približevala zmerno sušnim razmeram.



Te so na koncu meteorološkega poletja zdrsnile celo nekoliko pod vrednosti, ki označujejo stanje zmerne suše. Na drugem, severovzhodnem koncu Slovenije pa je vodna bilanca ves čas vztrajala na negativni strani, le da je vodni primanjkljaji šele na začetku avgusta zdrsnil pod običajne vrednosti, na koncu meteorološkega poletja pa se je približal vrednostim zmerne suše.



Sušno poletje na obali



Povsem je izstopalo obalno območje, kjer je vodni primanjkljaj od sredine junija vztrajno naraščal in se v drugi polovici julija približal vrednostim zmerne suše. Konec avgusta je presegel 400 mm, kar je sicer neprimerno več kot v drugod po Sloveniji, a glede na dolgoletne vrednosti primanjkljajev v tem delu Slovenije, ni bilo suše, kakšno smo doživeli v preteklem letu 2015 in v še nekaj letih preteklega desetletja (v letih 2015, 2007, 2003), ko so bili primanjkljaji vode v primerljivem času za vsaj 100 mm večji od letošnjega.



Vrednosti za označevanje sušnih razmer so izračunane na podlagi kumulativne meteorološke vodne bilance za vegetacijsko obdobje za obdobje 1961–2016 (50. percentil – suho, 75. percentil – zmerna suša, 95. percentil – ekstremna suša). Ne glede na dokaj spremenljive vrednosti primanjkljajev smo se tudi v letošnjem poletju soočali s krajšimi sušnimi obdobji, ko je rastline pestil sušni in zaradi visokih temperatur tudi vročinski stres, nanju pa so se odzivale z zvijanjem listov in spremenjeno dinamiko fenološkega razvoja.



Namakanje na peščenih tleh



To je bilo še posebno opazno na plitvih in peščenih tleh. Potrebno je bilo namakanje, še posebno zelenjadnic. Do sredine septembra je bilo nadpovprečno toplo in pretežno suho vreme. Obeti ne kažejo obilnejših padavinskih pošiljk, zato lahko pričakujemo, da se bo primanjkljaj vode še nekoliko povečal, vendar na kmetijske rastline, ki zaključujejo vegetacijsko obdobje in zorijo, ne bo več vplival. Potekajo zadnje košnje, siliranje in pobiranje pridelkov. Nekoliko težje bo za strniščne posevke, ki so prav zdaj v intenzivni rasti. Težave pa je pričakovati na obalnem območju, kjer izsušena tla ovirajo pripravo tal in presajanje vrtnin za jesensko pridelavo na prosto.



Oljk bo manj



Težko pričakovani dež le delno rešuje vpliv suše na oljkah. Posledice so utrpele že zaradi pomanjkanja padavin avgusta in na začetku septembra. Prve ocene kažejo, da bo v slovenski Istri zaradi tega tudi do 30 odstotkov manjši pridelek. Plod oljke se v tem času debeli in tvori olje. Marsikje so bili uveli. Oljkarji imajo negativno izkušnjo z jesensko sušo v letu 2012. ¾ Poletje je šlo h koncu, z neba prišla je jesen. (Foto: A. K. Baribal) Oljk bo za tretjino manj.

Kaj postorimo na sredini septembra



• Odstranimo listje iz žlebov in odtočnih kanalov. Sredi septembra 2012 se je eno najdaljših obdobij s podpovprečnimi mesečnimi pretoki rek, ki se je začelo aprila 2011 – vendar končalo.

Napoved



Po nadpovprečno toplem septembru je vikend prinesel pravo jesensko vreme, ponekod tudi hude težave s sunkovitim vetrom in močnimi nalivi. V večini Slovenije je deževalo. Tudi suha Obala je dobila pošiljko dežja, padlo je čez 30 mm dežja. V sredo bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. V četrtek bo sončno z meglenim jutrom.



Od 22. do 27. septembra



Naši kraji bodo v območju visokega zračnega tlaka, ki bo v torek predvidoma slabelo. Z vetrovi severnih smeri bo pritekal razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak. Od četrtka do ponedeljka bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in povečini suho vreme. V torek se bo verjetnost za dež povečala. Najvišje dnevne temperature zraka bodo okoli ali malo pod 20 °C.