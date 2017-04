Mamo treh otrok občina meče na cesto

PIRAN – »Ne vem, kam bom šla. Pravijo mi, da lahko dobim stanovanje od Sežane do Ljubljane. Ampak zakaj bi morala iz Pirana, če pa tukaj živim 30 let?« Tako zgodbo začne 46-letna Ana Komljenović, ki ima le še nekaj manj kot 60 dni časa, da zapusti neprofitno občinsko stanovanje v Galilejevi ulici v Piranu, v katero se je vselila pred dobrimi 15 leti. Razloži nam, da je bilo v slabem stanju, v spalnici je denimo s stropa odpadal omet, tako da so se že videle lesene deske, ki so bile zaradi puščanja strehe povsem gnile. O vsem skupaj, trdi, je sproti obveščala občino, a ta se ni kaj prida odzivala na njena opozorila. Tako je morala stanovanje sanirati sama na lastne stroške oziroma ji je na pomoč priskočil njen partner. Kot da ni bilo že dovolj hudo, je imela tudi velike socialne probleme. Zaradi zdravstvenih težav s hrbtenico je težje zaposljiva, tako da se že nekaj let preživlja s socialno in občinsko pomočjo.

