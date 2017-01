Mamin likalnik naredi mojstra

Naluknjano in po skalah napraskano drsno površino smuči smo včasih popravljali sami. Prižgal si plastično palčko, nakapal na očiščeno zarezo in nato polikal z maminim likalnikom, ki je seveda na konici porjavel in ga ni bilo več mogoče očistiti, z njim ni mogla več likati srajc. Naslednje dni sem se za vsak primer držal bolj z doma. Izkušnja je vredna zlata. Kot najstnik v tovrstnih sporih s starši osvojiš, prvič, neverjeten občutek, kdaj se umakniti v pokorno prežo in potrpežljivo čakati, da gre huda ura mimo. V naslednjih dneh po višini glasu razpoznavaš, kako jeza popušča.

