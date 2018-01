Mamice pozor, s to sponko se lahko otrok zaduši

LJUBLJANA – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala priponko za dudo Colors of the Wind proizvajalca Elodie Details AB. Testiranje izdelka je pokazalo, da se priponka za dudo zlomi in nastanejo majhni delci, ki lahko povzročijo zadušitev.

Priponko proizvaja Elodie Details AB, distribuira pa hajdi.si. Izdelek prihaja iz Kitajske. Številka modela je 103146, EAN koda pa 7350041671466. Potrošnikom svetujejo, naj izdelka ne uporabljajo in naj ga vrnejo prodajalcu.