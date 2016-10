Mame zgradile dom za svoje invalidne otroke

KAMNIK – O Ninu Rakoviču iz Kamnika smo v Slovenskih novicah pisali že večkrat. Prvič pred skoraj dvema desetletjema, ko je bil komaj 11-letni deček, ki je zaradi hude oblike cerebralne paralize nujno potreboval prilagojeno vozilo – prek Krambergerjevega sklada ste mu na pomoč velikodušno priskočili tudi vi. Z njim smo se potem srečali še nekajkrat, nazadnje pred par meseci, ko nas je povabil na svojo prvo fotografsko razstavo z naslovom Selfie, ki jo je odprl v središču Kamnika. »Tak je, ta naš Nino, ko se v nekaj zapiči, potem ne odneha, dokler mu ne uspe,« ni skrivala ponosa mama Silva. A tudi ona ni od muh: pred dobrim letom se je povezala še s štirimi mamami invalidnih otrok in s skupnimi močmi jim je uspelo, da je 1. septembra v Kamniku zaživel prvi dnevnovarstveni center za gibalno ovirane ljudi v Sloveniji.



Po maturi v dom za ostarele?!



»V Sloveniji za invalide ni dobro poskrbljeno. Država po eni strani naše otroke spodbuja, naj kljub svoji gibalni oviranosti končajo šolo, kar je seveda lepo in prav. Med našimi varovanci je kar nekaj takšnih, ki se lahko pohvalijo celo z diplomo. A kaj, ko po končanem šolanju nikogar več ne zanima, kdo bo te šolane invalide vzel v službo. Trg dela je že tako prenasičen z iskalci zaposlitve, do gibalno oviranih pa je še posebno neprijazen. Da bi invalid dobil službo, je tako rekoč misija nemogoče. Leta in leta se trudijo, da bi nekaj dosegli, potem pa znanja, ki so si ga nabrali, nimajo kje uporabiti,« opozarja Silva. »Ko je, denimo, naš Nino zaključil srednjo šolo v Kamniku in se je pojavilo vprašanje, kako naprej, so mi razne socialne delavke predlagale, naj ga dam v dom za ostarele! Kako, vendar, naj svojega otroka pri teh letih zaprem med ljudi, ki so dvakrat ali trikrat starejši od njega?! V to pač nisem mogla privoliti!«

