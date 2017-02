Mali kruhek za veliko spolno moč

LJUBLJANA – Medtem ko si trgovci za valentinovo manejo roke, ko kupcem prodajo na kupe sladkarij, bombonjer, rdečih srčkov, celo spodnjice v taki barvi, in drugih daril, so ljubezenska darila poznali že naši predniki na vasi in v mestih. Že v starih časih je bilo na voljo kar precej daril, s katerimi so fantje izkazovali ljubezen, naklonjenost in prijateljstvo. Seveda je ta silna in neskončna ljubezenska energija včasih tekla tudi v obratni smeri.



»Zdi se, da se moramo venomer spraševati, kaj sploh je ljubezen,« pravi etnologinja Inja Smerdel. »Toliko je je, in vendar je tako redka. Z radijskimi valovi nam skoraj vsak trenutek pojoče pljuskajo ob ušesa njeni odmevi. Hollywoodska filmska industrija je v preteklem stoletju iz ljubezni ustvarila dominanten mit, o vseh mogočih ljubeznih so premišljali in pisali, premišljajo in pišejo prenekatere misleče žene in možje.«



Ljubezen je nedvomno bila, je in bo, poudarja Smerdelova: »Čeprav bo morda zaradi marsičesa, kar jo obdaja, drugačna, bo tudi v tretjem tisočletju zrak z njo opojnejši in življenje lepše. In verjetno bo ostala večni ustvarjalni navdih. Tudi ljubezenska darila so bila pogosto ustvarjena kot plod ljubezenskega navdiha. Nekatera so bila naročena pri lokalnem umetniku, spet druga kupljena na sejmu, vendar vedno z mislijo, ki jo je navdahnila ljubljena oseba. Preslice kot deli kolovratov, vretena, mali kruhki v obliki srca ali romba, posušeni sirčki trniči in rezljane pisave zanje, obodne škatle in skrinjice, šopki, vezeni žepni robčki, ovratne ženske in moške rute in glavniki.«

