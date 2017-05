Mali borci zmagovali z velikimi pomočniki

LJUBLJANA – Za otroke z otroškega oddelka URI-Soča, kjer se rehabilitirajo po možganskih ali telesnih poškodbah, je bilo sredino popoldne nekaj prav posebnega. Že šestič je Športno društvo Oviratlon pripravilo mini oviratlon, na katerem so pokazali, da tudi za otroke, ki jih je ob rojstvu ali pozneje prizadela huda bolezen, zaradi katere so gibalno ovirani, ni ovir. Težko se da z besedami opisati, s kakšnim veseljem so mladi junaki, pa čeprav na vozičku, brez noge ali roke, premagovali ovire, gledalci pa smo jih spodbujali z glasnim aplavzom in mnogi med nami komaj zadrževali solze ob njihovi sreči v očeh, ko so prišli na cilj. Ker mnogi sami ne bi zmogli, so mini oviratlon zasnovali tako, da vsakemu na progi pomaga pomočnik, znana Slovenka ali znani Slovenec.



Mihovo pismo z intenzivne



Prireditev se je začela s pismom rednega in navdušenega udeleženca Mihe, ki se letos, kot je njegove besede prebrala sovoditeljica Anita Drev, zaradi intenzivnega zdravljenja v kliničnem centru ni mogel udeležiti dogodka. »Vsako leto se z velikim navdušenjem udeležim mini oviratlona. To je zame posebno pričakovanje v maju. Nikoli, res nikoli tega nisem izpustil in manjkal. Radovednosti in vznemirjenja, katera osebnost mi bo pomagala premagati progo (saj je brez pomoči ne bi zmogel), mogoče nekateri niti ne razumejo. Z mini oviratlona sem se vračal domov, kot da letim visoko nad oblaki, ne pa z mamo v avtu. Tudi letos sem jo že spraševal, kdaj greva. Žal pa me letos ni z vami, ker trenutno vso svojo energijo vlagam v premagovanje mega oviratlona na intenzivnem oddelku UKC. Moji letošnji izžrebani sotekmovalec je nevrokirurg dr. Spazzapan. Zame navijajo tudi drugi zdravniki, medicinske sestre, strežnice, čistilke, moji prijatelji... in seveda moja družina. Jaz bom danes navijal za vas in vem, da boste tudi vi zame. Naslednje leto pa se spet vidimo,« je napisal v pismu in pozdravili smo ga z bučnim aplavzom.



Špela vsa v solzah



Opogumljeni z Mihovimi besedami so se otroci odpravili svojim izzivom naproti. Najprej je vsak s pomočjo voditelja Mateja Cankarja izžrebal svojega pomočnika, potem pa se je po najboljših močeh začel spopadati z ovirami. Z neverjetno vztrajnostjo je vseh 20 junakov opravilo z gumami, zvitimi vrvmi, lesenimi deskami, blazinami, balo sena in bolj ali manj hitro prišlo do cilja. Med prvimi je bila petletna Brina, pri tem ji je pomagala nekdanja smučarka Špela Pretnar, ki je redna udeleženka mini oviratlona. Po opravljenem izzivu je povedala: »Z Brino sva se super ujeli in ponosna sem, da sem bila njena pomočnica. Punčka je bila že dvakrat operirana v ZDA in po napovedih zdravnikov bi lahko čez pet let normalno hodila. Držim pesti zanjo in za vse otroke iz URI Soča. Že tretjič sodelujem na mini oviratlonu in vsakič sem zelo ganjena. Prvo leto sem se samo jokala, ko sem videla, kakšni junaki so to.«



To so pravi borci



Tudi mojster borilnih veščin in raper Denis Porčič - Chorchyp je že stari znanec mini oviratlona, letos se ga je udeležil s svojo soplesalko iz oddaje Zvezde plešejo Martino Plohl. »Ti otroci so mi v velik navdih. Ljudje pravijo, da smo mi borci, a v resnici so to oni. Vsakdo bi moral videti ta mini oviratlon, pa bi takoj nehal jamrati in stokati zaradi malenkosti, ko bi videl te otroke tukaj, kaj vse zmorejo, čeprav so težko gibalno ovirani,« je še povedal Denis.



Na letošnjem že šestem mini oviratlonu so otrokom pomagale številne znane osebnosti, med drugim televizijske voditeljice Manica Janežič Ambrožič, Darja Zgonc in Špela Močnik, glasbeniki Nuška Drašček, Rok Ferengja in Trkaj, miss športa Manca Šepetavc, igralec Rado Mulej in mnogi drugi. A glavni junaki so bili zagotovo mali borke in borci Liza, Brina, Neža, Janko, Zala, Eva, Sandi, Vid in vsi drugi, ki so s svojo udeležbo vsem nam pokazali, kaj vse se da, če se le hoče. ¾

Mini v URI-Soča, velik v Planici



Mini oviratlon za otroke URI-Soča pripravlja Športno društvo Oviratlon, ki organizira tudi oviratlon v Planici. Na tej edinstveni lokaciji bo letos prvič, in sicer 17. junija. Proga pod planiškimi velikankami bo dolga osem kilometrov. Po en evro od startnine za oviratlon je namenjen otrokom, ki so na rehabilitaciji v URI-Soča.