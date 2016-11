Mala Neža v Padovi bije bitko za življenje, oglasila sta se starša

LJUBLJANA – Mala Neža, ki so jo zdravniki v Sloveniji že odpisali, se bori. Kot smo poročali, so jo pred dnevi odpeljali v bolnišnico v Padovo, od koder sta starša javnosti po preiskavah sporočila novice, ki vliva novo upanje: »Ugotovili so, da je njeno srce oslabljeno, vendar pa sposobno nadaljnjega zdravljenja.«

Starša Zala in Matej Arnolj zdaj prosita za mir, ki ga potrebujeta onadva kot tudi njuna Neža: »Ko bo znano kar koli novega, vas bova sama obvestila. Zato vas lepo prosiva, da nama dovolite, da v miru poskrbiva za najinega otroka, da naju torej do takrat, ko bo znanega kaj novega o njenem zdravstvenem stanju, ne kličete.« Vsem sta se zahvalila za pomoč in prosila za razumevanje.

Mali čudež

Spomnimo, gre za primer deklice, ki je imela težave s srcem, ki jim je sledila še huda možganska kap. Po opravljenih preiskavah so zdravniki presodili, da Neži ni več mogoče pomagati, starša pa seznanili, da bo iskrica v deklici z odklopom aparatov, ki so jo zaradi upešanega srčka ohranjali pri življenju, ugasnila. A mala borka je presenetila vse, mnogi govorijo celo o čudežu, in odklop preživela. Šele takrat pa se je začela bitka staršev. Zdravniki so namreč vztrajali pri tem, da je ne bodo več zdravili, medtem ko sta bila starša z vsako uro bolj prepričana, da njenega življenja še ni konec in da je bila že na začetku postavljena napačna diagnoza.