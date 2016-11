Mala Neža je že v Padovi

PADOVA – Drama dveletne Neže Arnolj, ki so jo v ljubljanskem UKC zdravili le še paliativno, dobiva neslutene razsežnosti. Kot smo izvedeli, je deklica včeraj prispela v tujino, kot so si tako močno želeli njeni starši. Sprejeli so jo v eni od bolnišnic v Padovi v Italiji.



Ker so njeni starši popolnoma izgubili zaupanje v slovenske zdravnike, tudi v možnost, da bi jim le pomagali pri iskanju primernega zdravljenja v tujini, so deklico na svojo odgovornost vzeli iz ljubljanske bolnišnice in jo odpeljali z zasebno reševalno službo in v spremstvu zdravnika v Padovo. Tam naj bi se nenapovedano oglasili na urgenci. Deklico so sprejeli, ji takoj pregledali srce in uvedli zdravila. Kot poroča Radio Ognjišče, naj bi tamkajšnji zdravniki potrdili, »da je bilo pri dozdajšnjem zdravljenju narejene že veliko škode, ker toliko časa ni prejemala zdravil«. Spomnimo, da je konzilij 15 zdravnikov, sestavljen iz pediatrov nevrologov, pediatrov kardiologov, intenzivistov in drugih vrhunskih strokovnjakov, osmega novembra sklenil, da diagnostika in/ali zdravljenje v tujini nista potrebna, na podlagi česar je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zdravljenje v tujini zavrnil. Tako bodo starši prevoz in zdravljenje v tujini plačali sami.



So se pa dan pozneje, torej devetega novembra, na sestanku zdravniki in starši dogovorili, da jim slovenski zdravniki vseeno pomagajo pri iskanju primerne namestitve za Nežo v tujini, vendar seveda na stroške staršev.

