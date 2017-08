Mala Kim premagala raka, a ne sme iz stanovanja

KOPER – Pretresljivo je samo poslušati, kaj vse je v borbi za zrak, ki ga diha, prestala pet let in devet mesecev stara Koprčanka Kim Lebar. Čeprav so ji v drugi polovici leta 2014 napovedali, da bo živela le še 15 dni, mala Kim še živi.

Njena mapa z zdravniško dokumentacijo je tako zajetna, da bi bila bolj primerna za skupino starostnikov kot drobceno deklico. Jutri bi morala prvič prestopiti prag osnovne šole, a ne bo šla. Zaprta bo med štiri stene, tudi za svoj šesti rojstni dan, 10. novembra. Tako bo najmanj do decembra, ko bodo starši dobili nova navodila zdravnikov.

Ne Kim ne njena štiriletna sestrica Gali ne smeta na igrišče ali oditi na mestno plažo, ki je od njihovega doma oddaljena štiri kilometre. Tudi obiski so prepovedani, tako da sta v bistvu odrezani od sveta. Vsaka, za zdravega otroka nedolžna okužba je namreč za Kim lahko usodna.

Po cepljenju je začela padati

Kim živi v pritličnem najemniškem stanovanju v bloku na koprskem Markovcu s štiriletno sestrico Gali, 41-letnim očetom Štefanom Lebarjem in 42-letno mamo Majdo Štenkler.

Še ne šestletnica ima pogled odraslega – otožen, žalosten, vdan. Njena mati je neprespana, izčrpana.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«