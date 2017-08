Mala barka razveseljuje že 50 let

IZOLA – Pretekli konec tedna je bilo v Izoli vse v znamenju morja, sonca, rib in zabave na množično obiskanem ribiškem prazniku Mala barka. V sklopu odlično organiziranega dogodka – za katerega je bil odgovoren Center za kulturo, šport in prireditve Izola – je praznik slavil častitljivih 50 let, bilo je vsebinsko pisano in bogato, vsakdo je našel kaj zanimivega zase. Po oceni organizatorjev je od petka do nedelje dogodek obiskalo krepko prek 20.000 ljudi, kar je za obalni biser Izolo, ki vsebuje vsega 28,6 km2 površine in ima po statističnih podatkih iz letošnjega leta nekaj več ženskih (8139) kot moških (7876), vsega skupaj pa le 16.015 prebivalcev, starost povprečnega občana je mimogrede 44 let, krasen skorajšnji zaključek letošnje turistične sezone.

Športni program je bil med drugim obarvan z veslaško in jadralno regato ter – kot to počno že tradicionalno – krstom mladih veslačev in jadralcev. Na ogled so postavili slikarske razstave, med praznikom so v nekdanjem prostoru muzeja Parenzana odprli Izolano ali Hišo morja, radovedni pa so si lahko ogledali izdelavo ribiških vozlov in mrež ter se preizkusili v tem in se poučili o nekaterih vzdrževalnih delih na plovilu. Izjemno obiskan je bil kulinarični kotiček Mala barka, kjer so pripravljali avtohtone morske jedi, živ žav pa je bil tudi na istrski tržnici, ki so jo branjevke izdatno založile z raznovrstnim blagom.

20 tisoč ljudi naj bi se zvrstilo na ribiški fešti.

Izolani so, v nasprotju s Portorožem, ki je bil (tudi) letos v objemu balkanskih izvajalcev, povabili slovenski pevki Tinkaro Kovač in Nino Pušlar ter naše skupine Šukar, Ne me jugat, Primorske fante in Pihalni orkester Izola in druge, od tujih pa so zaigrali le Novi fosili. Zagrebški glasbeniki, ki doma ne smejo nastopati pod imenom Novi fosili, so namreč v sodnih sporih okoli imena zasedbe z avtorjem njihovih uspešnic ter nekdanjim klaviaturistom Rajkom Dujmićem, slednjega so vrgli iz skupine. V Sloveniji so ime Novi fosili na Uradu RS za intelektualno lastnino zaščitili, še preden se je tega spomnil Rajko Dujmić, ki je lastnik imena na Hrvaškem. Ob naši izjemni Tinkari Kovač so bili deležni največjih odzivov in aplavzov. Novi fosili so nastopili v izvornem triu pevka Sanja Doležal, kitarist Vladimir Kočiš Zec in basist Marinko Colnago (preostalih šest glasbenikov je bilo najetih), za mikrofonom pa je stala kot ena izmed dveh spremljevalnih pevk Lea Šarić, Sanjina hčerka, ki ima po mnenju stroke za petje in muziciranje še večji dar kot njena mama.

Direktorica CKŠI Zvonka Radojevič je za Slovenske novice povedala: »Z obiskom in potekom dogodka Mala barka, predvsem pa z odzivi ljudi, ki so na praznovanju očitno uživali, smo izjemno zadovoljni. Mislimo, da smo na lep način zaokrožili 50 let izolskega ribiškega praznika.«