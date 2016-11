Makovec Brenčičeva ostaja ministrica

LJUBLJANA – Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je prestala interpelacijo, ki jo je zoper njo v DZ vložila stranka SDS.

Za interpelacijo je glasovalo 18 poslancev, proti pa 48. Razprava v DZ je sicer trajala 12 ur.

Tomićeva glasovala proti

V skladu s poprejšnjimi napovedmi so za interpelacijo glasovali poslanci SDS in NSi, proti pa so bili poslanci koalicije. Poslanci ZL niso glasovali, razen poslanke Violete Tomić, ki je glasovala proti interpelaciji. Prav tako niso glasovali poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Ministrica je ob koncu razprave na očitke odgovorila na kratko. Med drugim je povedala, da se zaveda, da je odločbo ustavnega sodišča treba uresničiti, kar bodo po njenem prepričanju naredili z novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je bil poslan v medresorsko usklajevanje. Na ministrstvu po njenih besedah tako postopke vodijo naprej, »pregledno in premišljeno«.

Tomaž Lisec (SDS) je v imenu predlagateljev ocenil, da bo usoda ministrice kljub prestani interpelaciji negotova. Njena usoda bo vse bolj negotova z vsakim korakom, ki ga bo naredila s sprejemanjem omenjene novele, pri čemer težav ne bo imela z opozicijo, ampak s koalicijo, je napovedal. V SDS so interpelacijo zoper ministrico vložili, ker še vedno ostaja neuresničena odločba ustavnega sodišča, s katero je to že pred skoraj dvema letoma DZ naložilo, da je treba zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja spremeniti tako, da bodo javni programi v zasebnih osnovnih šolah financirani v celoti in ne zgolj v višini 85 odstotkov.

Vse je neutemeljeno, pravi

Makovec Brenčičeva je v uvodu v današnjo razpravo očitke iz interpelacije v celoti zavrnila kot neutemeljene. Da ne držijo navedbe, da ne želi uresničiti odločbo ustavnega sodišča, po njenem dokazuje prav novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki so jo poslali v medresorsko usklajevanje in naj bi odpravila neustavno stanje.

Z novelo sicer nekoliko zamujajo, a to zato, ker želijo z njo po njenih besedah vprašanje ustanavljanja in financiranja zasebnih šol urediti celovito. Tako bodo v njo zajeti še druge elemente v zvezi z delovanjem novoustanovljenih zasebnih šol, kot so pogoji ustanavljanja, pridobitev javne veljavnosti ter spremljanje kakovosti.

Čeprav bi v SD in Desusu vprašanje financiranja zasebnih osnovnih šol raje reševali drugače, to je s spremembo ustave, ki so jo vložili v DZ, so ministrico v razpravi podprli. Podporo jo je izrazil tudi premier Miro Cerar. Nasprotno pa so glasovanje za interpelacijo napovedali v SDS in NSi.