Majolike so  odpirale vsa vrata

Podkev kot okvir in petelin. Foto Primož Hieng

Majoliko še dandanes povezujemo s Kamnikom, kjer je okrajni predstojnik Florjan Konšek leta 1855 s precejšnjimi denarnimi žrtvami ustanovil keramično obrtno delavnico. Iz Češke je dobil izurjene in sposobne delavce, ki so prenesli v kamniško podjetje vse najnovejše pridobitve slovite češke keramične in porcelanske industrije. Dosti pozneje se je rodila znamenita kamniška majolika.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.