Majhne avtošole propadajo kot po tekočem traku

MORTVARJEVCI – Vilmoš Lipai iz Motvarjevcev je bil še pred meseci uspešen inštruktor učitelj mladih voznikov, samostojni podjetnik Šola vožnje Osmi ovinek, danes pa je, kot pravi, zaradi birokratov, ki ne vidijo dlje od svojega nosu, brezposelna oseba. Kar četrt stoletja je izpolnjeval vse pogoje in si nabral ogromno izkušenj za poučevanje bodočih voznikov motornih vozil, po spremembi zakona o voznikih pa ne izpolnjuje pogojev, čeprav je pod njegovim mentorstvom na desetine in stotine mladih in malo manj mladih postalo voznik motornega vozila.

»V zakon so vnesli člen, da mora imeti šola vožnje strokovnega vodjo s sedmo stopnjo izobrazbe. Doslej nas je večina imela skupnega, zdaj pa se zahteva, da mora v vsaki šoli vožnje biti še strokovni vodja, kar se nam nikakor ne splača. S tem so se večje avtošole po državi želele znebiti nas manjših, kar jim je z blagoslovom Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in predvsem ministrstva za infrastrukturo tudi uspelo,« pravi Lipai, ki je prepričan, da se kakovost dela v majhnih šolah zaradi tega prav nič ne bo izboljšala.

Množično zapiranje šol

Po njegovem prepričanju nihče nima nič proti varnosti v prometu in za to se menda borijo v vseh šolah, vsi lastniki majhnih šol pa bi bili neprimerno bolj zadovoljni, če bi tiste, ki že obstajajo, pustili delati »po starem, dokler se pač ne ugasnejo same«, tiste novoustanovljene pa le naj upoštevajo nove predpise.

