Magna že išče delavce: poglejte, koga potrebujejo

HOČE – Avtomobilski koncern Magna oziroma njegovo graško podjetje Magna Steyr, ki je nedavno potrdil vzpostavitev obrata v neposredni bližini mariborskega letališča, je te dni že začel iskati prve sodelavce v Sloveniji.

Kot je razvidno s spletne strani MojeDelo, za novo lokacijo iščejo sistemskega inženirja, kontrolorja in vodjo vzdrževanja. Kontrolor mora imeti šesto ali sedmo stopnjo izobrazbe, izkušnje na podobnem delovnem mestu, poleg slovenskega jezika pa mora znati tudi angleško in nemško. Sistemski inženir bo med drugim razvijal in odpravljal težave v informacijskem okolju ter proizvodnji, imeti pa mora peto ali šesto stopnjo izobrazbe. Vodja vzdrževanja pa mora imeti do pet let izkušenj.

Več o prostih delovnih mestih lahko preberete spodaj.