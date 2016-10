Magna kot izziv

V zadnjih tednih je odmevala novica, da naj bi proizvajalec avtomobilskih delov Magna Steyr iz Gradca v neposredni bližini Maribora odprl tovarno s 3000 novimi delovnimi mesti. V Hočah bi zgradili velik ličarski obrat, ki bi opravljal dela za avtomobilski družbi Jaguar Land Rover in BMW. Skupina Magna, ki jo je ustanovil kanadski milijonar avstrijskih korenin Frank Stronach, je vodilna podizvajalka avtomobilske industrije. Mnogo mehatronikov, avtomehanikov in strojnih inženirjev iz okolice Maribora in Prekmurja že zdaj dela za Magno v avstrijskem Gradcu.

