Mačka, ki je preživela požar, se je vrnila k letalcem

LEVEC – Glasnega poka, ki se je sredi avgusta lani slišal vse do Lopate pri Celju, do šotora, v katerem so se zbrali tisti, ki so se prišli poklonit uspešnim judoistom po vrnitvi s poletnih olimpijskih iger, nekateri še zdaj niso pozabili. In medtem ko so se mnogi veselili s Tino Trstenjak in Ano Velenšek ter občudovali njuni olimpijski medalji, so se iz šotora dobro videli plameni, ki so v daljavi švigali visoko v zrak. Da gori eden od hangarjev športnega letališča v Levcu, se je hitro razvedelo. In še, da je vanj udarila strela. »Sreča je, da se ob tako obsežnem požaru nikomur ni nič zgodilo. In da je tudi naša muca, ki je naš zaščitni znak, pravzaprav že kar maskota levškega športnega letališča, preživela,« nam je lani, dan po požaru, razlagal predsednik Aerokluba Celje Bojan Andrejaš.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«