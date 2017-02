Luksuzno opremljena stanovanja za migrante v Sloveniji? To je pojasnilo ministrstva

LJUBLJANA – Poslanec SDS Branko Grims je v poslanskem vprašanju načel temo o luksuzni opremi stanovanj za migrante. Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da nobeno stanovanje še ni bilo opremljeno, v popisu opreme pa se upoštevajo Standardi stanovanjske opreme za službena in najemna stanovanja v upravljanju Stanovanjske komisije Vlade RS iz leta 2009.

1. Grimsovo vprašanje: »Ali se Vlada Republike Slovenije sploh zaveda dolgoročne uničujoče škodljivosti svoje politike namenjanja luksuzno opremljenih stanovanj za migrante?«

»Po sklepu medresorske delovne skupine, ki jo je imenovala Vlada RS, so morali vsi upravljavci stanovanj v lasti Republike Slovenije in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije posredovati informacije o prostih stanovanjih, ki jih lahko namenijo za potrebe namestitve oseb z mednarodno zaščito, skladno z zavezo, ki jo je Republika Slovenija sprejela na podlagi sklepov Sveta EU.

Stanovanja, ki jih je Vlada RS namenila za reševanje migrantske problematike so bila daljši čas nezasedena, pred namenitvijo za namestitev oseb z mednarodno zaščito po njih pa tudi ni bil izkazan interes za najem s strani upravičenih prosilcev v skladu s stanovanjskim pravilnikom Stanovanjske komisije Vlade RS,« piše ministrstvo.

2. Grimsovo vprašanje: »Kako je mogoče, da se je Vlada Republike Slovenije odločila za tako luksuzno opremljanje stanovanj za migrante in kdaj bo spremenila svojo do migrantov tako naklonjeno, do svojih državljanov pa krivično in nevarno politiko?«

Ministrstvo pojasnjuje, da bodo stanovanja opremljena v skladu s Standardi stanovanjske opreme za službena in najemna stanovanja v upravljanju Stanovanjske komisije Vlade RS iz leta 2009. Standardi določajo materiale in opremo kakovosti nižjega srednjega razreda. Za popis opreme je bil prek evidenčnega naročila izbran ponudnik, ki je na podlagi standardov določil potrebno opremo.

Stanovanja se bodo opremljala postopno, v skladu z izkazanim zanimanjem oziroma potrebo po namestitvi. Ko bodo osebe z mednarodno zaščito zapustile ta stanovanja, jih bo upravljavec lahko oddal oziroma prodal kot opremljena stanovanja, še dodajajo in opozarjajo, da so ukrepi Vlade RS, sprejeti v povezavi z vprašanji prisilnih migracij, ki so drugače od migracij zaradi ekonomskih in podobnih razlogov podvržene številnim garancijam in standardom, v celoti v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih je Republika Slovenija kot demokratična država dolžna spoštovati, in v skladu z nacionalno zakonodajo.

Poudarjajo še, da se osebe s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji lahko prosto gibljejo in si v Republiki Sloveniji prosto izbirajo prebivališče: »Po pridobitvi statusa mednarodne zaščite si lahko nastanitev poiščejo na zasebnem naslovu, pri čemer sklenejo najemno pogodbo z lastnikom nepremičnine tako kot državljani Republike Slovenije in so dolžne plačevati znesek najemnine, dogovorjen z najemno pogodbo. Podobno je tudi s stanovanji v upravljanju MJU, saj ta stanovanja ne bodo dodeljena osebam z mednarodno zaščito brezplačno, ampak bodo zanje morale plačati najemnino.«