Luka si nabira novih moči za boj z rakom

BOHINJSKA BISTRICA – Med prazniki in le malo pred njegovim 20. rojstnim dnevom smo obiskali Luko Kovačiča. Sreča se je zarisala na njegovem obrazu, ko je videl, da so bralci Slovenskih novic v minulih mesecih zanj zbrali 2500 evrov. »Vsak evro nam bo prišel prav. Hvala vsem,« je bil vidno ganjen mladenič. Še do nedavna je obiskoval Srednjo gostinsko in turistično šolo v Radovljici ter v prostem času brcal žogo v dresu Nogometnega kluba Bohinj, nato pa mu je bolezen prekrižala vse načrte.



O mladeniču, doma v bohinjski vasi Brod, smo letos že pisali. Prvič sredi maja, ko je skupaj z mamo Vesno Ravnik prek strani našega časopisa iskal pomoč. Zakaj? Ker so mu pred dobrim letom zdravniki postavili diagnozo rak na debelem črevesu, ki se je že razširil po trebušni mreni. S tesnobo nam je Lukova mama takrat ponovila besede enega od zdravnikov: »Neozdravljiv rak.« Tako zdravniki v Ljubljani kot tudi njihovi kolegi v italijanski Padovi so rekli, da operacija ni možna, zato se je družina obrnila na bralce našega časopisa. Želeli so poiskati rešitev, želeli so najti upanje. Pravo pot so mlademu Bohinjcu hoteli pokazati tudi številni bralci Slovenskih novic, ki so uredništvo zasuli z dobrimi željami in številnimi nasveti.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«