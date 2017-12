Luka Koper ima novega

KOPER – Nadzorni svet Luke Koper je krivdno razrešil predsednika uprave Dragomirja Matića ter člana uprave Ireno Vincek in Andraža Novaka. Za novega predsednika uprave je imenoval Dimitrija Zadela, ki je pred leti vodil OMV Slovenija, za člana uprave pa prvega moža Ferspeda Metoda Podkrižnika in nekdanjo predsednico uprave Dela Irmo Gubanec. Kot je po seji nadzornikov povedal Uroš Ilić, ki je z današnjim dnem postal tudi predsednik nadzornega sveta, dosedanji predsednik Rado Antolovič pa ostaja med nadzorniki kot član, so se za odpoklic odločili tako zaradi četrtkove nezaupnice delničarjev kot tudi zaradi hujše kršitve delovne obveznosti in nesposobnosti vodenja poslov.

Ilić o razlogih za odpoklic ni povedal veliko, je pa poudaril, da je bil sklep o odpoklicu Matićeve uprave sprejet soglasno, pri čemer sta se glasovanja vzdržala dva nadzornika iz vrst zaposlenih. Odnosi med nadzornim svetom in Matićevo upravo so se skrhali že pred časom, v četrtek pa so pripeljali do nezaupnice upravi na izredni skupščini delničarjev. Največji kamen spotike naj bi bilo (ne)reševanje problematike delavcev, ki jih Luka Koper najema prek izvajalcev pristaniških storitev (IPS).

Tovrstni sistem v koprskem pristanišču sicer obstaja že 20 let in ga je Matićeva uprava podedovala, vendar so izsledki posebne revizije poslov Luke z IPS pokazali, da Luka Koper tega poslovnega modela na strateški ravni ne upravlja aktivno, poleg tega obstajajo tveganja s področja kršenja delovne zakonodaje, nadzora nad IPS in korupcijskih tveganj.

Uprava je očitke glede IPS večkrat zavrnila, Matić pa je že pred časom spomnil na načrtovano zaposlitev 500 ljudi v prihodnjih petih letih. Prav tako se Matićeva uprava lahko pohvali z rekordnim pretovorom in dobičkom.