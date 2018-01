Lubadar bo letos spet pustošil v gozdovih

LJUBLJANA – Na Zavodu za gozdove Slovenije so konec lanskega leta poudarjali, da je veter, ki je divjal po Sloveniji v noči na 12. december, v naših gozdovih polomil le za slabega pol milijona kubičnih metrov lesa. A izkazalo se je, da so se pri ocenah hudo ušteli. Škoda, ki jo je orkanski veter v eni sami noči povzročil na celotnem območju Slovenije in so jo do konca leta popisali gozdarji lokalnih centrov zavoda za gozdove, znaša že nič manj kot 1,335.000 kubičnih metrov lesa.

Petstoletni vetrolom

V Sloveniji na leto posekamo med pet in šest milijonov kubičnih metrov lesa: nekateri pravijo, da imamo pri tem še ogromno rezerv, da so naši gozdovi dovolj bogati in zlasti zdravi in stabilni, da bi lahko sekali še več. Toda cena lesa je bila do nedavnega nizka, slovenska lesna industrija porabi le slabo tretjino posekanega, izvozimo nekaj hlodovine. Več manevrskega prostora za smiselno prodajo lesa po pametni ceni pravzaprav ni, saj se je nekoč zelo uspešna lesarska industrija od osamosvojitve več kot prepolovila.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.