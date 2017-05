Lovka pokazala nežno plat

BRESTANICA – Po objavi članka o fotografiji srninega izrezanega srca, ki jo je na družabnem omrežju facebook objavila Kleopatra Gabrič iz Brestanice in je zbudila precej zgražanja med zaščitniki živali, se je podobno zgodilo na naši spletni strani Slovenskih novic. Na eni strani so številni prepričani, da je dejanje kruto in grozno, na drugi pa zagovorniki bentijo, da kritike niso upravičene. Do dejanja nemara ne, so pa objavljene fotografije zbudile precej besa nad lovci nasploh – neupravičeno, saj vseh članov zelene bratovščine nikakor ne gre metati v isti koš. Žal na Lovski zvezi Slovenije niso bili sposobni zagotoviti sogovornika, ki bi pojasnil, kakšno je njihovo uradno stališče do objavljanja takšnih fotografij uplenjenih živali. Svojevrsten odgovor pa smo dočakali od Gabričeve, ki smo ji prek facebooka že v sredo dopoldne zastavili nekaj vprašanj. Odgovorila ni z besedami, ampak dvema fotografijama, na katerih se kaže njena mehkejša plat: na prvi je piščanček, na drugi pa teliček. Objava je vzbudila ta komentar Tanje Vidergar iz Zavoda Pit: »Kleopatra Gabrič je spremenila stil svoje facebook strani, od sedaj naprej je velika zaščitnica živali, prava svetnica, skoraj bi ji lahko rekli mati Kleopatra.« Zavod Pit je sicer vložil ovadbo zoper Gabričevo zaradi suma storitve morebitnega kaznivega dejanja, ki ga preverja policija. Na inšpektoratu kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo so z zadevo seznanjeni, saj je bila podana prijava. Lovska inšpekcija pa ne bo ukrepala, ker ne gre za kršitev zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo lovstvo.