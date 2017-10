Lovci so lovili z ženami

GORNJA RADGONA – V želji, da bi svojim ženam ali partnericam na terenu približali hobi, ki jim je tako pri srcu, torej ljubezen do narave in živali, so člani Lovske družine Gornja Radgona že pred leti začeli organizacijo lova z ženami, ki je bolj namenjen druženju in rekreaciji, ne pa streljanju, še manj ubijanju.

Tako so tudi tokrat radgonski lovci minulo nedeljo, prav na prvi lovni dan v sezoni 2017/18, v svojem drugem domu v Hercegovščaku, v lovišča povabili svoje boljše polovice. Po jutranjem zbiranju in obilnem okrepčilu, kjer je bila poleg domačega peciva v ospredju kisla štajerska juha, za katero so poskrbele prav ženske, se je poslovila še megla.

Lova se je udeležila približno polovica od skoraj 60 članov radgonske zelene bratovščine, s svojimi sopotnicami, seveda. Medtem ko jih je šlo nekaj na lov, so drugi že pripravljali dobrote za poznejšo pogostitev. Odločitev je padla, da bo tokratni lov z ženami potekal v 9. revirju, kjer je revirni vodja Dani Šmid, ta je skupaj s pomočnikoma Antonom Horvatom in Borisom Križaničem dogodek tudi pripravil.

Še pred odhodom v gozd je starešina LD Radgona Milan Kolarič, skupaj z revirnim vodjem Danijem Šmidom, spregovoril o namenu tovrstnega druženja, govorila sta tudi gospodar Miroslav Njivar ter kinolog in lovski čuvaj Ladislav Pišek. Kmalu zatem je pot udeležence ponesla po razgibanem okolju 9. lovskega revirja, kjer domuje predvsem srnjad, a tudi zajci, lisice in fazani.

»Na koncu se je izkazalo, da smo se res predvsem družili, saj smo med lovom uplenili le eno ptico roparico. Pravzaprav smo izstrelili zgolj dva naboja, a tudi to samo, da bi prestrašili neko lisico. Na koncu so se nam pridružili skoraj vsi naši člani in bilo je prav luštno,« nam je povedal starešina Milan Kolarič ter dodal, da bodo svojo tradicijo lova z ženami nadaljevali tudi v prihodnje.