Lov na keš: v tretje gre rado!

LJUBLJANA – V Slovenskih novicah imamo radi nagradne igre, prihodnji teden začenjamo zdaj že dobro znano Lov na keš. Že tretjič. Pravila so preprosta: bralci in bralke zbirate delčke sestavljanke, ki jih bomo v našem in vašem časopisu začeli objavljati v ponedeljek pa do vključno četrtka.

Lov na keš se začne v ponedeljek.

Štiri kupone torej morate zbrati, če vam kateri uide, nič hudega: v soboto, 3. februarja, bomo objavili še t. i. joker kupon, s katerim nadomestite manjkajočega, pa seveda tudi prijavnico, ki jo morate skupaj s sestavljanko poslati na naslov Delo, d. o. o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Marketing: Lov na keš.

1000 evrov je glavna nagrada

Ne pozabite pripisati svojega imena in priimka, ulice, poštne številke, kraja, e-poštnega naslova in telefonske številke. Bralci lahko kupone pošljete do vključno srede, 7. februarja, žreb bo dan pozneje, imena nagrajencev pa bomo v soboto, 10. februarja, objavili v časopisu in dan prej tudi na spletu.

In kakšne so nagrade?

En naključni izžrebanec nagradne igre bo prejel denarno nagrado, in sicer tisoč evrov – prvič je šel tisočak v Rogaško Slatino, drugič v Novo mesto –, deset nagrajencev pa pakete praktičnih nagrad, ki bodo zagotovo prišle prav. Nagradno igro lahko igrate tudi prek naše spletne strani www.slovenskenovice.si/lovnakes.