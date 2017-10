Lov na keš v Novicah!

LJUBLJANA – Vsi bi radi ujeli srečo, če je ta v obliki denarja, še toliko bolje. V naših in vaših Slovenskih novicah radi delimo srečo, radi imamo nagradne igre, s katerimi crkljamo vas, dragi bralci in bralke. Mnogo smo jih imeli v desetletjih izhajanja, v najbolj odmevnih in z najbogatejšim nagradnim skladom smo delili avtomobile, denar, v vročem poletju hektoliter pijače za sprostitev in ohladitev, v zadnji Terni tudi stanovanje. In ker je jesen že po definiciji bogata, bomo tudi na Novicah dodali kamenček v ta mozaik. Prihodnji teden se bomo spet nagradno igrali, začenja se Lov na keš!

1000 evrov je glavna nagrada, a ne edina.

V Slovenskih novicah bomo od ponedeljka, 16. oktobra, do četrtka, 19. oktobra, objavljali delčke sestavljanke Lov na keš. Kako? Vsak dan bomo objavili en delček sestavljanke, ki bo dobro viden in prepoznaven. Vi, dragi bralci in bralke, pa jih morate pridno zbirati in jih zložiti v celotno sestavljanko – torej zbrati vse štiri kose. Komur bo to uspelo, se bo potegoval za denarno nagrado: 1000 evrov! In če vam bo delček manjkal?

Lov na keš se začne v ponedeljek!

Tudi za to smo poskrbeli: manjkajoči del sestavljanke boste lahko nadomestili s tako imenovanim kuponom joker, ki bo objavljen v sobotnih Slovenskih novicah, 21. oktobra. Žrebanje bo v četrtek, 26. oktobra, imena nagrajencev pa bomo v časopisu in na spletu objavili v soboto, 28. oktobra 2017.

Glavna nagrada je resda le ena, ni pa edina: podelili bomo tudi praktične nagrade, ki bodo, smo prepričani, še kako prav prišle, izžrebali jih bomo izmed vseh prejetih prijavnic s celotno sestavljanko. Nagradno igro bo mogoče igrati tudi prek naše spletne strani slovenskenovice.si/lovnakes.