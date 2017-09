Loto bo pokril kopališče

MURSKA SOBOTA – »Danes pa je res en srečen dan! Poleg srečnega dobitnika loterijskega zadetka, ki je iz naše občine, se lahko veselimo vsi občanke in občani, saj bomo imeli vsi korist: nepričakovani prihodek bomo namenili pokritju bazena v letu 2017!« je na družabnem omrežju facebook v petek zapisal murskosoboški župan Aleksander Jevšek. Kot je znano, je vsaka občina, katere občan je imel srečo in zadel denarni dobitek, v obliki davka upravičena do 15 odstotkov loterijskega dobitka.

Jevšek je bil minuli teden v Valencii v Španiji na sestanku odbora regij. Ravno v tistem času so slovenski košarkarji premagali Špance v polfinalu evropskega prvenstva. »Biti Slovenec danes v Španiji – v Valencii, kjer sem na sestanku odbora regij – je nekaj nepopisnega! V Španiji imam veliko prijateljev, županov in predstavnikov posameznih pokrajin. Spoštujem jih, saj znajo tudi takrat, ko so premagani, to priznati in stisniti roko – no, pa tudi z nasmeškom skozi 'stisnjene zobe' plačati pir:) BRAVO SLOVENIJA!!!!« se je Jevšek pohvalil na facebooku.

15 odstotkov loterijskega dobitka pripade občini, katere občan zadene denar v igrah na srečo.

Da eni najbolj siromašnih občin v Sloveniji nepričakovana finančna injekcija še kako prav pride, potrjuje tudi Jevšek. Kot je pojasnil, bodo denar namenili za pokritje olimpijskega bazena oziroma kopališča v Murski Soboti. »V občini imamo kar nekaj termalnih bazenov, a ti so za lokalne prebivalce predragi, poleg tega v njih ni mogoče trenirati oziroma plavati tako kot v olimpijskem bazenu. Zato, da bodo torej otroci, upokojenci in tudi vsi drugi lahko plavali, in ne le namakali svojih teles, bomo lahko zdaj poskrbeli,« je dodal Jevšek.



Lani dobili 150 tisočakov To je že drugi loto dobitek v letu dni, ki je bil vplačan v občini Murska Sobota. Marca lani je občina prejela finančno injekcijo v znesku 150.000 evrov. »V Baški na Hrvaškem je občina lastnica počitniškega doma, ki je namenjen otrokom iz socialno šibkih družin. Ker je bil nujno potreben obnove, smo pripravili projekt, treba je zamenjati tudi streho, zato bomo glavnino tega denarja porabili za obnovo,« je povedal župan Aleksander Jevšek.