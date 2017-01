Ljudje zaradi naslikanih krav

Avstrijski kmet Johann z vasi ob zaledenelem jezeru v visokogorju v hlevu krmi 15 živali. Tolikšno je namreč povprečje števila živali alpske hribovske kmetije, kjer lokalna mlekarna mleko plačuje tudi po 50 centov za liter. A niti pri tej ceni se ekonomika kmečkega gospodarstva ne izide, od nekje mora dobiti še drugi, če ne še tretji del prihodka. Eno izmed opravil je zimsko pluženje ceste. Vprašal sem ga, koliko je strojna traktorska ura? Brez odlašanja je odgovoril, da za čiščenje in posipanje ceste s svojim velikim traktorjem dobi 67 evrov. Nisem imel prave predstave, kaj to pomeni. In sem vprašal. Prijatelju kmetu, ki ima tudi velik traktor, se je zasmejalo.

