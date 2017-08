Ljudje, ne izzivajte usode!

LJUBLJANA – Medvedka z mladičema, ki so jo te dni opazili ob vznožju Šmarne gore, je povzročila nemalo strahu med obiskovalci zelo priljubljene izletniške točke. Mnogi se sprašujejo, ali se ne bi bilo pametno, vsaj začasno, turi na Šmarno goro kar odreči. A medvedka ni nevarna, saj se ne približuje vasem ali ljudem, je povedal Ivan Bek iz Lovske družine Šmarna gora, le pazljivost ob gibanju na tem območju je svetoval.

Odženete jo z glasom

Nedavno se je medved na območju Rudnika nevarno približal otrokom, zato so ga ustrelili.

Lovska družina Šmarna gora je o prisotnosti medvedke seznanjena že en mesec, saj so jo opazili že v Mengšu, na Dobenem in Rašici. O bližnjem srečanju prav te medvedke z 58-letnim Igorjem Mlakarjem iz Mengša smo poročali tudi v Slovenskih novicah. Kot domneva Bek, je prišla s Krvavca, kar sicer ni najbolj običajno, trenutno pa so jo videvali ob vznožju Šmarne gore, na travnikih in poljih s koruzo, s katero se je prehranjevala. Ni pa se približala vasem ali brskala po zabojnikih, najbrž zato, ker je hrane v naravi še dovolj, je dodal.

Do zdaj ni povzročila nobene škode in tudi ljudi ni napadla. »Malo se sprehaja po svojem habitatu sem in tja,« je dejal Bek, ki je še ni videl. Kljub temu je treba biti po njegovih besedah pazljiv. Ljudi, ki se gibajo na tem območju, zato lovska družina obvešča, naj bodo pozorni. »Med gibanjem v gozdu svetujemo, naj bodo ljudje dovolj glasni, tako se bo medvedka pravočasno umaknila. Če pa se z njo srečajo, naj se ne ustavljajo in naj je ne opazujejo, ampak naj nadaljujejo pot. Sploh ko so zraven mladički. Ti se ljudi ne bojijo in se jim radi približujejo. Medvedka pa lahko zaradi materinskega čuta postane nevarna. Ljudje naj ne izzivajo usode,« je poudaril.

450 jih živi v Sloveniji, najmanj eden trenutno v Ljubljani.

Na Pokljuko?

Medvedi se po navadi hitro premikajo naprej, samici očitno to območje ustreza, vendar tukaj zagotovo ne bo ostala. »Kar čez noč bo izginila in se najverjetneje umaknila proti Pokljuki, kjer je več miru,« je dejal Bek. Dodal je, da če medvedi napadejo ljudi ali povzročajo škodo, zavod za gozdove da zeleno luč za odstrel.

»Nedavno se je medved pojavil na območju Rudnika in se nevarno približal otrokom, zato so ga ustrelili. V Sloveniji je približno 450 medvedov, število pa ostaja konstantno,« je še pojasnil.