Ljubljanska univerza mora državi vrniti 780 tisočakov

LJUBLJANA – Okrožno sodišče v Ljubljani je odločilo, da mora Univerza v Ljubljani državi vrniti 780.000 evrov, ker naj bi bil denar, ki so ga nekatere fakultete izplačevale kot dodatek za stalno pripravljenost, porabljen nenamensko, je poročala Televizija Slovenija (TVS). Rok za pritožbo je osem dni.

Kot je za TVS povedal odvetnik univerze Dino Bauk iz Odvetniške družbe Ferfolja, Ljubič, Bauk, je sodba brez obrazložitve.

Pri devetih nezakonito izplačevanje dodatka

Inšpektorat za javni sektor je namreč leta 2015 opravil nadzor nad poslovanjem 11 fakultet Univerze v Ljubljani, pri tem pa pri devetih ugotovil, da so predvsem vodilnim nezakonito izplačevale dodatek za stalno pripravljenost.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pri tem ocenilo, da so bila sredstva ministrstva izplačana nenamensko, zato je od univerze zahtevalo, da jih vrne v proračun.

Kar 1,5 milijona evrov dodatkov

Vloženi tožbeni zahtevek v višini 780.000 evrov se sicer nanaša na izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost v letih od 2012 do 2015, in sicer za tisti del, kjer so fakultete denar izplačale iz vira ministrstva, ne pa tudi za del, ki je bil izplačal iz drugih virov (npr. tržne dejavnosti). Po nekaterih informacijah je bilo namreč skupno izplačanih za 1,5 milijona evrov dodatkov.