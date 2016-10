Ljubljano bodo ponoči preplavili klovni, seznanjena tudi policija

LJUBLJANA – Kot kaže, bodo danes Ljubljano in znano ljubljansko diskoteko preplavili divji klovni. Organizatorji pa svarijo: »Bojte se klovnov, ki stavijo na epski razvrat.«

Obljubljajo razjarjene klovne

»Kultna serija žurov CRAZY CIRKUS je bila tako divja, da je morala pred leti v bunker. In tam bi ostala še naprej, če ne bi popustilo vseh sedem zarjavelih ključavnic na pandorini skrinjici, iz katere so ušli razjarjeni klovni, crowdsurfanja vešči pritlikavci, zmešani žonglerji in drugi cirkuški friki, da sploh ne omenjamo velikega črnega mačkona, ki stopi na sceno zadnji, ko je že vsega konec in v ustih vlada nepopisna suša,« so zapisali v opisu dogodka, ki se obeta danes zvečer.

Policija ima zavezane roke

Z ljubljanske policijske uprave je Nataša Pučko sporočila, da so z omenjenim dogodkom seznanjeni, in dodaja: »Kot smo že pojasnjevali, zgolj oblačenje v klovne sicer še ne pomeni prekrška ali kaznivega dejanja. V primerih, ko t. i. strašljivi klovni pri posamezniku povzročijo neprijeten občutek, strah, vznemirjenje ali ponižanje in pri tem uporabljajo nevarne predmete (nože, motorne žage, kladiva ipd.) ter z njimi strašijo, pa lahko taka dejanja že predstavljajo prekrške zoper javni red in mir. V takih primerih naj občani o dogodku obvestijo policijo.«

V zadnjem obdobju so na policiji prejeli več kot 30 prijav (na območju države), da so osebe (odrasli ali otroci) opazile »strašljive klovne«. »Policisti so se sicer odzvali na vsako prijavo, vendar v večini primerih niso identificirali oseb oziroma z zbiranjem obvestil (od bližnjih stanovalcev, zaposlenih, varnostnih služb v neposredni bližini itd.) ni bilo mogoče potrditi, da je dejansko prišlo do kršitve. V nekaterih primerih je bilo ugotovljeno, da so prijavitelji videli le masko, ki ni bila uporabljena z namenom vznemirjanja. Do zdaj je bilo potrjenih osem primerov, v katerih so bili prepoznani elementi kaznivega ravnanja, večinoma gre za prekrške,« je še dodala Pučkova.

Kdo se naj boji koga?

Glede na nov trend pa so klovni tisti, ki bi se morali bati. Danes smo namreč že poročali, kaj po novem delajo s strašljivimi klovni. Že več dni pa jih neuspešno lovi tudi bivši udeleženec resničnostnega šova Big Brother Tomaž Jeraj. Morda bo imel danes več sreče.

Če boste srečali kakšnega klovna, nam to sporočite prek spodnjega obrazca. Pošljete lahko tudi fotografijo.