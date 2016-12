Ljubezni je treba dati priložnost

Praznični dnevi vsem ne prinašajo le radosti. Tisti, ki so sami, samoto v teh dneh občutijo bolj, saj se njihovi prijatelji več zadržujejo doma v krogu svoje družine. Nekaterim samsko življenje ustreza, drugi so se posvetili karieri in pri 40 letih spoznali, da nimajo nikogar, tretji pa so bili v ljubezni razočarani in so zato ostali sami. Vzroki, zakaj je okoli nas veliko samskih ljudi, so različni. A ni nujno, da so vsi, ki so sami, tudi osamljeni, saj je ogromno različnih dogodkov, ki so namenjeni temu, da se na njih srečajo ljudje s podobnimi interesi, da z druženjem preženejo samoto.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.