Ljubezen jo je iz sibirske zime vodila v Slovenijo

LJUBLJANA – Pred štirimi desetletji, januarja 1977, je tudi številne slovenske gledalce pred male ekrane prikovala kultna televizijska nadaljevanka Korenine. Novinar Alex Hailey je kroniko svojih prednikov – kot sužnji so garali na plantažah belih gospodarjev – prikazal skozi zgodbe, ki jih je poslušal kot otrok. Pisatelju ni zadostovalo zgolj izročilo, dvanajst let je zgodbe preverjal z arhivskim gradivom, vse dokler ni prišel do sedemnajstletnega Kunte Kinteja, ki so ga pred natanko četrt tisočletja, leta 1767, ugrabili v zambijski vasi Juffura in ga prodali za sužnja. Televizijski uspeh Kunte Kinteja, na Slovenskem ovekovečen celo v imenu vrtičkarskega naselja v Velenju, je spodbudil tudi mnogo slovenskih izseljencev k iskanju lastnih korenin. Nekaj je v človeški duši, kar ga veže na rojstni kraj in prednike, kot bi iskal svoj domači pristan. Sredi vihre druge svetovne vojne, ki je z doma razgnala in razselila nepregledne trume ljudi – podobno kot zdaj sirske in druge begunce –, je francoska filozofinja Simone Weil, ki je kot prostovoljka sodelovala na republikanski strani v španski državljanski vojni, svoj globoki uvid zajela v naslednjem stavku: »Biti ukoreninjen je najpomembnejša, čeprav najmanj prepoznana potreba človeške duše.«

