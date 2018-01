Ljubezen iz šolskih dni za vse življenje

Pri Mauričevih v Benediktu v Slovenskih goricah so imeli tik pred iztekom leta 2017 še posebno slavje, Erika in Jože Maurič, ki ju poznajo domala vsi domačini in tudi mnogi drugi, sta namreč obhajala pol stoletja zakona. Njuna ljubezen iz osnovnošolskih klopi očitno traja večno. Zlato poroko sta praznovala brez velikega pompa, z večjim družinskim kosilom v Gostilni pri Antonu (Jamna, Sveti Jurij ob Ščavnici).



Jože se je rodil leta 1948 očetu Jožetu Mauriču, kovaču v Benediktu, in materi Mariji, gospodinji. Odraščal je s tremi mlajšimi sestrami. Erika Maurič, roj. Lakner, se je rodila leta 1949. Odraščala je z materjo Antonijo, očimom, dvema polsestrama in polbratom. Očim jo je posvojil in prevzela je njegov priimek. Bodoča zakonca sta se spoznala v osnovni šoli, ljubezen pa je prerasla v resno zvezo. Poročila sta se rosno mlada (Jože jih še ni imel 20, Erika pa manj kot 19 let). Obred je bil skromen s samo civilno poroko. Nekaj dni pozneje je moral Jože na služenje vojaškega roka v Zagreb, kjer je bil voznik, februarja 1968 pa sta dobila prvo hčer. V zakonu so se jima rodili Jožica, Zdenka in Jelka ter sin Dušan. Imata sedem vnukov in že enega pravnuka. Žal sta sina veliko prehitro izgubila pred sedmimi leti. Skupni dom sta si ustvarila na Erikini domačiji, na današnji Slatinski cesti v Benediktu. Kupila sta manjšo viničarijo in staro cimpračo nadomestila z novo enostanovanjsko hišo.



Jože se je že kot mladostnik pridružil domačemu gasilskemu društvu. Zaradi svojega čuta pomagati sočloveku, domačinu ali sosedu v nesreči je ostal zvest gasilskim vrstam vse do danes, na začetku kot operativec, vrsto let pa je bil tudi predsednik PGD Benedikt. V gasilske vrste je vpeljal domala vse družinske člane (vsi, ki so trenutno pri hiši, so člani PGD Benedikt, pomembno vlogo je imel tudi zdaj pokojni sin Dušan). Nekaj mandatov je tudi občinski svetnik občine Benedikt.