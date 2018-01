Levica udarila po SDS

LJUBLJANA – Po današnjem razkritju, da je stranka SDS najela 450.000 evrov posojila pri javnosti neznani državljanki Republike srbske , so se na navedeno odzvali v Levici. Zapisali so: »Finance SDS in Janeza Janše so vse od orožarske afere naprej zgodba o sumljivih in zakonsko spornih poslih. Tako kot Janez Janša ni zmožen dokazati izvora svojega lastnega premoženja, SDS ne more dokazati, da je 450.000 evro s samo 2 % obrestovanim posojilom popolnoma neznane državljanke Republike srbske nekaj normalnega.«

Še posebej se je izpostavil poslanec Miha Kordiš: »SDS pač po denar za svoje projekte ne hodi na banke kot navadni državljani in podjetja: predvolilne brezplačnike je financiral z oglaševalskim denarjem državnih podjetij, za svojo televizijo in tednik je pred kratkim dobil 1,4 milijona evrov od madžarskih podjetij, povezanih z Orbanom, zdaj pa so našli še 'filantropsko' prebivalko Republike srbske, vedno bolj priljubljene davčne oaze, ki jim je dala 450.000 evrov sanjskega kredita.«